Annesi Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti: "İçeride durmasına dayanamıyorum"

Hava İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin "İçeride durmasına dayanamıyorum" dedi.

Tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler sürüyor.

İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, bugün Silivri Cezaevi'ne gitti.

Ekrem İmamoğlu ile görüşen Hava İmmaoğlu, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Hava İmamoğlu, "Oğlumun hiçbir suçu yok. İçi dışı bir. Bütün alem, millet biliyor evladımı. Evladımın görevi devlete hizmet etme. Halkını seviyor, halk onu seviyor. Ama bir an evvel evladımın çıkmasını istiyorum. İçeride durmasına dayanamıyorum" dedi.

"İmamoğlu'nun morali nasıl" sorusuna yanıt veren Hava İmamoğlu, "İyi, Morali iyi. Bana göstermez, beni hiç üzmek istemez evladım" diye konuştu.