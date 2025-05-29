Annesini kaybeden yavru vaşak, korumaya alındı

Bolu’da ormanlık alanda bulunan ve uzun süre annesi geri dönmeyen yavru vaşak, koruma altına alındı.

Göynük ilçesinde nesli tehlikede olan vaşak yavrusu, vatandaşlar tarafından ormanlık alanda fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan gözlemde, vaşak yavrusunun uzun süre yalnız kaldığı ve annesinin geri dönmediği tespit edildi. Yavru vaşak, ekipler tarafından koruma altına alınarak veteriner kontrolüne götürüldü. Yapılan muayenede sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru vaşak, biberonla beslenmeye başlandı.

Bakım süreci tamamlandıktan sonra yavru vaşağın tekrar doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.