Annesini yaralayıp iş arkadaşını öldüren zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde annesini çalıştığı iş yerinde silahla yaralayıp iş arkadaşını öldüren zanlı yakalandı.
Ceyhan'a bağlı Yalak Mahallesi'nde, annesinin çalıştığı şantiyenin yemekhanesine giren Süleyman K. (23), annesi Cevriye K. (49) ve aynı yerde çalışan Şemsettin A'ya (57) ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
İŞ ARKADAŞLARI TAŞIDI
İş arkadaşlarının yardımıyla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şemsettin A, sağlık çalışanlarının yaptığı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırılan Cevriye K. ise tedavi altına alındı.
Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.