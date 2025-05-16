Annesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde annesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi’nde akşam saatlerinde, S.K. idaresindeki 06 CRF 154 plakalı otomobili Konya istikametinden Dörtyol yönüne seyir halindeyken, Cengiz Dağcı Caddesi’nde annesiyle karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Azra G.’ye çarptı. Olay yerinde ağır yaralanan küçük çocuk, Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Azra G. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü S.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.