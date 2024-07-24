Anonim şirketlerde elektronik genel kurul sistemine giriş süresi belirlendi

Anonim şirketlerde elektronik genel kurul sistemine giriş süresi yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, anonim şirket genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun gerçekleştirileceği gün saat 06.00'da başlayacak ve genel kurulun başlama saatinden 5 dakika öncesine kadar sürecek.

Ekonomi 24.07.2024 09:24 Giriş: 24.07.2024 09:24

Güncelleme: 24.07.2024 09:32 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA