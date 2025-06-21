Anoreksiya nervoza tedavisi gören Nihal Candan hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan,, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla 2023'te tutuklanan Candan, anoreksiya nervoza teşhisi konmasının ardından sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine tahliye edilmişti.

Kısa süre önce hastaneye kaldırılan Candan'ın 23 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Yoğun bakımdaki tedavisi sırasında kalbinin durduğu belirtilen 30 yaşındaki Nihal Candan'ın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Anoreksiya nervoza, bireyin kalori alımını aşırı şekilde kısıtladığı, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan son derece ciddi sonuçlara yol açabilen bir yeme bozukluğu olarak tanımlanıyor.

“Anoreksiya” terimi yemek istememe anlamına gelirken, “nervoza” kelimesi eklendiğinde durum bir ruhsal rahatsızlık kategorisine giriyor. Bu bozukluk, bireyin yeme, kilo ve beden algısı üzerine geliştirdiği olumsuz düşüncelerle başlıyor ve zamanla yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor.

Yeme bozuklukları, ölüm oranı en yüksek ruhsal hastalıklar arasında yer alan anoreksiya nervoza, kemik erimesi, organ hasarı, kalp yetmezliği, kısırlık, ergenlikte gelişim bozuklukları, organ yetmezlikleri, intihar ve kalp durmasına varabilen ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.