Ant Aspat Yapı ve Turizm şirketi, Aspat Koyu'na otel ve villa yapmak için yine sahnede

Muğla’nın Bodrum ilçesi Aspat Koyu’nda Ant Aspat Yapı ve Turizm şirketi, mahkeme kararlarını bir kez daha hiçe saydı. Şirket, ‘Turizm Konaklama Tesisi ve Toplu Konut Proje Revizyonu ile Yat Yanaşma Yeri ve Mahmuz’ projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Proje, birinci derece arkeolojik sit alanı Aspat Kalesi ve tarihi yerleşkenin bulunduğu bölge aynı zamanda önemli doğa alanı içerisinde yapılmak isteniyor. Proje bedeli ise 402 milyon 600 bin TL olarak planladı.

İsmi birçok kez değiştirilen ve son olarak “Radisson Collection Hotel Bodrum” adlı inşaat projesine ilişkin 2018’den bu yana birçok dava açıldı. İlk dava şirketin, 2018’de Muğla Valiliği’ne yaptığı "Turizm Konaklama Tesisi ve Kapasite Artışı Projesi"ne ilişkin ‘çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararı verilmesinin ardından geldi.

DAVALAR KAZANILDI

TMMOB tarafından açılan ve Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. TMMOB’nin lehine çıkan rapor sonrasında inşaat durduruldu. Ancak şirket 2 yıl sonra projeyi büyüterek yeniden ÇED başvurusunda bulundu. Küçük tatil köyü ile başlayan proje, büyük kompleks bir yapıya dönüştürüldü. 2020 Ocak ayında adı değişen projeye ilişkin ikinci kez ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. TMMOB tarafından ikinci kez kararın iptali istemiyle dava açıldı. Davanın açılmasından bir yıl sonra keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, ‘yürütmenin durdurulması’ isteminin ise bundan sonra değerlendirilmesine karar verildi.

Şirket geçtiğimiz yıl üçüncü kez Bakanlığa başvurdu. Bakanlık ise Şubat 2023 yılında projeye ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Odalar ve yaşam savunucuları karara itiraz etti ve Danıştay tarafından Ağustos 2024 tarihinde iptal edildi. Şirket ise bu sürede neredeyse projeyi bitirdi.