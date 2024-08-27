Antagonizma ne demek? Antagonizma kavramının detaylı analizi nedir?

"Belirli tipteki çelişkilerin diğer çelişkilere göre asıl, kökensel karakter taşıması" antagonizma demektir.

Genel olarak, antagonizma, çelişkinin basamaklarından, momentlerinden biri, en kesin basamağı olarak anlaşılır. Antagonizma, karşıtların mücadelesinin çözümüyle dile gelen, şiddetli bir çatışma, ya da ani bir patlama biçiminde kendisini gösterir.

Bu tahlil, antagonizmanın sadece görünürdeki yanını, açık olan yanını ele aldığından, antagonizmanın muh­tevasını açıklamaz. Bu tahlil, antagonizmanın anlamını ona devamlı bir basamağa ya da ileri basamağa indirger.

ANTAGONİZMA: KAPİTALİZMİN ÇELİŞKİSİ

Örneğin, ekonomik alanda, buhran, aynı zamanda hem yıkıcı hem de düzenleyicidir (regülatördür): nispi aşırı-üretim, ürünlerin ve üretici güçlerin tahribine yol açar. Bu buhran, kapitalist üretim biçiminin temel çelişkisinden, yani üretim araçlarının mülkiyetinin özel karakteriyle üretimin sosyal karakteri arasındaki çelişkiden doğar.

Antagonizmanın muhtevasını tanımlamak için, birbirine bağlı şu üç soruyu cevaplandırmak gerekiyor: Antagonizma her türlü çelişkinin gelişmesinde bir evre olarak mı, belirli çelişkilerin genel bir biçimi olarak mı, yoksa her tip çelişkiye uygulanabilir geçici (transitoire) bir karakter olarak mı mütalaa edilmelidir.

Antagonizmanın, esas olarak, karşıtların her birinin ötekinin gelişmesine karşı koymasından ve belirli bir noktadan sonra ortadan kalkmasının gerekmesinden ibaret olduğu kabul edilir, bu sorulardan birincisine olumsuz cevap vermek gerekiyor: antagonizma her türlü çelişkinin gelişmesinde bir evre değildir, antagonizma çelişkinin genel biçimlerinden biridir.

KAPİTALİST SÖMÜRÜ VE ANTAGONİZMA

Çelişki, baştan itibaren ya antagonistik yada değildir. Kapitalist sömürü durumunu ele alalım: bu, teorik ve pratik olarak, başından itibaren, işçilerle kapitalistler arasındaki antagonistik ilişkilere dayanır (artı-değer üretimi, kârlar ve ücretler arasındaki antagonizma). Sömürünün sona ermesi, ancak, kapitalist üretim biçiminin sona ermesiyle mümkündür. Bu kökensel antagonistik veche, gelişim boyunca kendisi de çeşitli aşamalardan geçer sınıflar mücadelesi biçiminde hızla ortaya çıkar.

Buna karşı, üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki nesnel çelişki, insanın insan tarafından sömürülmesi temeline dayanan üretim tarzında, şiddetli çatışmalarla sonuçlanan antagonist bir karaktere bürünür. Sosyalist rejimde de çelişki devam eder, fakat sömürü olgusu ortadan kalkmış olduğundan, çelişki de antagonist karakterini kaybeder.

ANTAGONİST-ANTAGONİST OLMAYAN ÇELİŞKİLER

Gelişimin biçimi ve evresi olarak antagonizmanın tahlili, çelişkilerin iki gruba ayrılması gerekliliğini ortaya koyar: Antagonist çelişkiler, antagonist-olmayan çelişkiler.

Antagonist çelişkiler, genel olarak, antagonist biçimler (şiddetli, patlamalı biçimler) altında kendilerini gösterirler, fakat, antagonist-olmayan çelişkiler de, bazı hallerde bir dış engellemeden ötürü şiddetli bir biçim alırlar.

Üretim ilişkilerinin karakteriyle üretici güçlerin düzeyi arasındaki sürekli uyumsuzluk nedeniyle, ekonomik gelişme çelişkili bir biçimde yürür.

Çelişkilerin işleyiş tarzının mahiyeti ve karakteri probleminin temel bir önemi vardır demek ki.

Özellikle bilinmesi söz konusu olan şey, bir yandan, muhteva ve biçim (bir kapitalist üretim tarzından bir sosyalist üretim tarzına geçiş) bakımından niteliksel değişmelerin nasıl meydana geldiği, öte yandan da tedrici ve kaçınılması imkânsız değişmelere gerektiğinde bu suretle müdahale edileceğidir (uygunluk yasasının sosyalist üretim tarzındaki tezahürü).

Bir antagonizmanın, antagonist bir çelişkinin çözülüşünü ifade eden niteliksel değişmelerin, günümüzde, antagonist bir biçime girmeleri zorunlu değildir. Sosyalizme barışçı yollardan geçiş problemidir bu.

Kaynak: Marksist Ekonomi Sözlüğü, Sosyal Yayınlar