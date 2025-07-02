Antakya'da yangın hastane yakınına geldi: Hastane tahliye edilmeyecek, evde bakılabilen hastalar taburcu edildi

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Üçgedik, Karaali, Dikmece mahallelerinde kontrol altına alınamayan yangın, rüzgârın etkisiyle şiddetlenerek yayıldı.

Bugün Alahan ve Seriyol’a sıçrayan yangın hala tam anlamıyla kontrol altına alınamadı. Gün içinde Serinyol Huzurevi’ne kadar inen yangın, yetkili ve gönüllülerin desteğiyle kontrol altına alındı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nin (MKÜ) yakınına kadar gelen yangında, hastanenin yakınında sağlık çalışanlarının kaldığı konteyner kent boşaltıldı. Burada kalan sağlık çalışanları KYK yurtlarına yönlendirildi. Hastanenin tahliye edileceğine dair iddiaları ve hastaneye ilişkin son durumu Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Hatay Şube Eşbaşkanı Nilgün Aşkar Anka Haber Ajansı’na anlattı.

MKÜ Araştırma Hastanesi’nde bakımına evde devam edilebilen hastaların taburcu edildiğini, hastane tahliyesi gibi bir durumun olmadığını fakat sadece acil hastalara bakıldığını vurgulayan Nilgün Aşkar, “Bugün hastanede çalışan birçok sağlık emekçisi ile görüşüp bilgi aldım. Evde bakılabilir hastalar taburcu ediliyor ama yoğun bakım hastaları hastanede. Hastanenin tahliyesi şu an söz konusu değil. Tahliye meselesi doğrudan yönetimin belirleyebileceği bir durum” diye konuştu.

Yetkililerin kendilerine her türlü önlemi aldıklarına dair açıklama yaptığını, fakat sağlık çalışanları ve hastaları rahatlatacak düzeyde bir bilgilendirme yapılmadığına dikkat çekerek, şunları ifade etti:

“Bize olası bir durumda tahliyeler için başka hastanenin hazır olduğu söylendi ama endişeleri giderecek açıklama yapılmıyor. Hastane civarı yeteri kadar güvenli mi, hava temiz mi? Bu havadan etkilenecek hasta var mı? Bu konular muğlak. Hastanenin hemen arkasında sağlık emekçilerinin kaldığı konteynerler yangından dolayı tahliye edildi. Sağlık çalışanları KYK yurtlarına yönlendirildi. Birçok sağlık çalışanı KYK yurtları yerine daha çok yakınlarının yanına gitmeyi tercih ediyor.”