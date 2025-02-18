Antakya Emek ve Demokrasi Platformu: Hükümet adaleti muhalefeti bastırmak için kullanıyor

Bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen baskınlarla, aralarında siyasi parti üyeleri, gazeteciler, sanatçıların da olduğu 52 kişinin gözaltına alınması Antakya Emek ve Demokrasi Platformu tarafından protesto edildi. Sevsen Nevzat Şahin Okulu önünde toplanan platform adına Dem Parti PM Üyesi Hülya Kavuk açıklama yaptı.

Operasyonun Türkiye’de demokrasinin, hukuk devletinin ve insan haklarının nasıl ayaklar altına alındığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Kavuk, anayasa ve uluslararası insan hakları sözleşmeleri tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkı ve siyasi faaliyette bulunma hakkı sistematik şekilde ihlal edildiğini altını çizdi.

"HÜKÜMET KUKUKU ÇIKARLARI İÇİN ARAÇSALLAŞTIRDI"

Hükümetin hukuku kendi çıkarları doğrultusunda araçsallaştırdığını, adalet mekanizmasını muhalefeti bastırmak için kullandığını vurgulayan Kavuk, adaletin siyasallaşması, yargının iktidarın bir aparatı haline gelmesinin toplumsal barışı tehdit ettiğini kaydetti.

"BARIŞ İSTEYENLER KRİMİNALİZE EDİLİYOR"

Halkın iradesinin kayyum atamalarıyla gasp edildiğini, barış ve demokrasi isteyenlerin kriminalize edildiğini söyleyen Kavuk, “Sendikalar ve demokratik kitle örgütleri baskı altına alındı. Toplumun geniş kesimlerini temsil eden siyasal partiler, demokratik hak ve özgürlükler için mücadele eden sendikalar ve halkın sesi olan basın organları, iktidarın baskı aygıtları tarafından susturulmaya çalışılmaktadır. Milletvekilleri dahi bu saldırı furyasında hedef alındı. Daha dün kayyuma karşı iradesine sahip çıkan Van halkıyla birlikte olan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal, polis saldırısına uğradı ve darp edildi. Ancak bilinmelidir ki halkın haklı mücadelesi engellenemez” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin demokratik geleceğini ve insan haklarını savunan herkesin ortak talebinin hukuksuz gözaltı ve baskıların durdurulması, yargı bağımsızlığı ve siyasi baskılara son verilmesi, gözaltına alınanların serbest bırakılması olduğunu kaydeden Hülya Kavuk, hiçbir baskının halkın haklı mücadelesini durduramayacağını altını çizdi.