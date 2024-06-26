Antakya imar planlarına itiraz süresi uzatıldı

Depremde yerle bir olan Antakya’nın tarihi kent merkezi için hazırlanan imar planlarına itiraz süresi uzatıldı.

HABER MERKEZİ

6 Şubat depremlerinde adeta yerle bir olan Hatay Antakya tarihi kent merkezi için hazırlanan ve askıya çıkartılan imar planlarına itiraz süresi uzatıldı.

11 Haziran’da askıya çıkartılan imar planlarının 15 günlük itiraz süresinin 9 günü bayram tatiline denk geliyordu. BirGün’ün İtiraz haklarını ellerinden aldılar’ haberinin ardından alınan kararda, 25 Haziran’da son bulan itiraz süresinin 9 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından Hatay Valiliği’ne gönderilen yazıda, “İlgili işlemin hem bayram tatili süreci ile çakışması, hem de deprem bölgesindeki fiziki, koşullar sebebiyle imar planlarının hak sahipleri ve ilgili kurumlarca daha sağlıklı incelenebilmesi için 25.06.2024 tarihi mesai saati bitiminden itibaren, tutanak altına da alınarak 9 gün daha uzatılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim” ifadeleri yer aldı.