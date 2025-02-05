Antakya Medeniyetler Korosu Bahçelievler'de konser verdi

Antakya Medeniyetler Korosu, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde konser verdi.

Konser, Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Koro 6 Şubat gecesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde yedi sanatçısını enkaz altında kaybetmişti. Koro Şefi Yılmaz Özfırat ise 8 saat sonra enkazdan çıkartılarak kurtulmuştu.

Etkinlik kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu sahneye çıktığında, depremin gerçekleştiği dakikalar sahneye yansıtıldı. Kronometre, depremin yaşandığı 04.17’de sembolik olarak durduruldu.

Koro o anlarda ‘Maraş’tan bir haber geldi’ türküsünü seslendirdi. İstanbul halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinliğe, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Etkinlikte, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, koro şefi Yılmaz Özfırat’ın davetiyle sahneye çıkarak ‘Hatay’ adlı şiiri okudu.

"ŞU ANDA O ACILARI SARIYORUZ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Depremlerde ne yazık ki bir personelimizi de kaybettik. Yardımların organize edildiği Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde insanlar toplanmaya başladı. Vatandaşlarımız yardıma koştu. O gece, kederde ve üzüntüde hepimizin bir olduğuna bir kez daha şahit olduk. 6 Şubat depremini ikinci yıl dönümü. Acı yaşadığımız, içimize kor gibi düşen bir deprem. Şu anda o acıları sarıyoruz. Bugün hem ağlayalım hem hüzünlenelim hem de depreme karşı bilinçlenelim istedik” diye konuştu.

"UMUDUN MÜZİĞİ OLMAK İSTİYORUZ"

Koro Şefi Yılmaz Özfırat, “İki yıl geçti, çok zor bir süreçti. İnsanlar evlerine, yurtlarına her şeylerini kaybetti ancak umudu yitirmediler. Hatay, bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğuyor. Şu anda büyük bir çalışma var; insanlar birbirlerine sarılıyor ve bir şeyler yapmak istiyorlar. Bugün acının müziğini yapıyoruz, ancak artık beyaz giyiyoruz. Umudun müziği olmak istiyoruz ve bir şehrin yeniden nasıl doğduğunu göstermek istiyoruz" dedi.

TÜRKÜLER SESLENDİRİLDİ

Konserde, Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’in enkazında hayatını kaybeden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı öğrencileri anıldı. Koro, ‘Mağusa Limanı’ adlı Kıbrıs türküsünü seslendirirken, depremde yaşamını yitiren öğrencilerin fotoğrafları sinevizyon eşliğinde sahneye yansıtıldı. Depremzedelere adanan ‘Derdin Ne Hatay’ adlı eser seslendirildi. Esere, eşlik eden görüntüler, depremle özdeşleşen sahneleri izleyicilere aktardı.

Filistin, Gazze ve Lübnan’daki savaş mağdurları için de özel bir parça seslendirildi. Gazze’de öldürülen çocukların görüntüleri sinevizyona yansıtıldı.

Konserin ilerleyen dakikalarında, koro solisti Meltem Bingöl Altunay tarafından bir kaside okundu. Koronun diğer solisti Celal Kıssacık ise ilgi toplayan bir barak okudu.

Konserin finalinde ise ‘Hayat Bayram Olsa’, ‘İzmir Marşı’ ve ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ gibi sevilen eserler seslendirildi. Merhum sanatçı Müslüm Gürses’in yorumuyla hafızalara kazınan ‘Bir Yer Bulalım Dünyadan Uzak’ parçasını seslendiren koro, Ferdi Tayfur’un ‘Bak Yine Şafak Söküyor’ eserini seslendirdi.