Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10'uncu Yuhanna, Suriye'de Alevilere ve Hıristiyanlara yönelik katliamları kınadı

Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10'uncu Yuhanna Yazıcı (John X), bugünkü Pazar Ayini'nde Suriye'de barışın korunması çağrısında bulunarak, Suriye'nin kıyı bölgesinde Alevilere ve Hıristiyanlara yönelik mezhepsel katliamları kınayan vaaz verdi.

Suriye'de yönetimi ele geçiren El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) güçlerinin, Lazkiye ve Tartus’ta Alevilere ve Hıristiyanlara yönelik saldırılarında şu ana kadar en az 745 sivil katledilirken Suriye'deki en yüksek Hıristiyan otorite olarak kabul edilen Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10'uncu Yuhanna Yazıcı, katliamlara ilişkin vaaz verdi.

Pazar Ayini'nde Suriye'de barışın korunması çağrısı yapan Yazıcı, Suriye'nin kıyı bölgesinde Alevilere ve Hıristiyanlara karşı işlenen cinayetler, hırsızlıklar ve evlere yönelik ihlallere işaret ederek, mezhepsel katliamları kınadı.