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Antakya’da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yandı

Antakya'da, depremzede ailenin yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Güncel
  • 10.06.2025 13:28
  • Giriş: 10.06.2025 13:28
  • Güncelleme: 10.06.2025 13:37
Kaynak: İHA
Antakya’da depremzede ailenin yaşadığı konteyner yandı
Fotoğraf: İHA

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Alahan Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte yaşandı. Depremzede ailenin kaldığı konteynerde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Konteynerin yandığının fark edilmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin, müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

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