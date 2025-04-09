Antakya’da ev alevlere telsim oldu

Hatay’da bir binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında yaşandı.

Kısa sürede yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle apartmandaki diğer evleri sarmadan kontrol altına alındı.

Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında evde hasar oluştu.