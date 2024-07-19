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Antakya’da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada sıkışan 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 19.07.2024 13:38
  • Giriş: 19.07.2024 13:38
  • Güncelleme: 19.07.2024 13:39
Kaynak: İHA
Antakya’da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde meydana geldi. 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

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