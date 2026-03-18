Antakya’da kitabevi tebligatsız yıkıldı: Engelli işletmeci şikâyetçi oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Atatürk Parkı esnaflarından Yılmaz Yıldırım, parkın düzenleme ihalesini alan şirketin tebligat göndermeden işyerini içindeki eşyalarla yıktığını söyledi.

Engelli işletmeci, kitabevinin hem ekmek kapısı hem de sosyalleşme alanı olduğunu belirterek, 16 yıllık emeğinin gittiğini kaydetti. Yıldırım, konuyla ilgili şikayetçi oldu. Hatay Valiliği yetkilileri ise muhatabın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olduğunu belirtti.

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremden sonra trafiğe açılan ve düzenleme çalışmaları yapılan Atatürk Parkı içinde yer alan Harf Kitabevi'nin işletmecisi engelli Yılmaz Yıldırım, tebligat dahi gönderilmeden işletmesinin parkı düzenleme çalışması kapsamında yıkıldığını söyledi. Parkın düzenlenmesinin Ankara merkezli bir şirkete ihale edildiğini, şirketin ise içinde eşyalarıyla haber vermeden işletmesini yıktığını kaydeden Yıldırım, olaydan hemen sonra karakola giderek şikayetçi olduğunu söyledi.

''GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN BİR GÜN SONRA İŞYERİM YIKILDI''

Yıldırım, şöyle konuştu:

"2010 yılında Antakya Belediyesi'nin açmış olduğu ihale sonucunda Harf Kitabevi'ni aldım. Kitabevi sadece bir işletme değil, aynı zamanda sosyal buluşma alanıydı. 16 yıllık bir emek vardı orada. 16 yıl boyunca ben hep oradaydım. Yıkım aşamasında bize hiçbir tebligat verilmeden, gerekçe gösterilmeden bir gün sonra işyerim Harf Kitabevi yıkılmıştı. Doğal olarak biz de biz de bu konuda duyarsız kalmadık. Önce bir basın açıklaması yapıldı. Ardından karakola şikâyet dilekçesi verdik. Valilik kararını öne sürerek bizim şikâyet dilekçemizi önce kabul etmediler. Savcılığa şikâyet edeceğimi söyledim. Başkomiser ifademizi aldı. İfademizi ve şikâyet dilekçemizi verip, geldik. Bu o kadar da kolay olmadı, 8 saat karakolda bekletildim, mağdur oldum.

Eğer park yeniden yapılacaksa orada yeniden bir işyeri talebim var doğal olarak. Bu konuda hiçbir resmi kurum beni aramadı. Ben bugün neden işsiz kaldım, parasız kaldım. Bomboş bir hayatın içindeyim şu an. Bu zamana kadar kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Şu an işsiz kaldım. Bir gün mutlaka Harf Kitapevi oluşacak umuduyla sesimin ulaştığı her yere ulaşmayı istiyorum."

Hatay Valiliği yetkilileri, Atatürk Parkı’ndaki ihale ve yıkımla ilgili bilgilerinin olmadığını, konunun muhatabının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olduğunu belirtti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ise ulaşılamadı.