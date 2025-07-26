Antakya’da konteyner yangını

Hatay’ın Antakya ilçesinde Narlıca Mahallesi’nde yangın meydana geldi.

Bursa-Kütahya Konteyner Kentte bulunan bir konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan konteyneri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.