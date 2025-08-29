Antakya’nın tarihi parkı şantiyeye döndü

Maraş merkezli depremlerden en fazla hasarı alan kentlerin başında gelen Hatay’da yeşil alanlar da talan ediliyor.

Antakya’nın merkezinde yer alan ve halk arasında “Büyük Park” ya da “Atatürk Parkı” olarak bilinen tarihi Antakya Belediye Parkı şantiye alanına döndü.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından el konulan parkın uzun süredir bakımsız bırakıldığını belirten Antakya Çevre Koruma Derneği, ağaçların zarar gördüğünü ve parkın çevresinin beton santrallarıyla kuşatıldığını belirtti.

ZEYTİNLİKLERİN ARDINDAN PARK DA GÖZDEN ÇIKARILDI

Antakya Çevre Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada, zeytinliklerin ardından şimdi de ilçenin ‘yeşil hafızasının’ işgal edildiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Antakya’nın kalbinde, Asi Nehri kıyısında yer alan ve geçmişi II. Abdülhamit dönemine uzanan Antakya Belediye Parkı, şehrimizin en büyük yeşil alanı ve doğal güzelliğiyle kent kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Park; çam, defne, akasya, palmiye ve daha pek çok ağaç türüyle hem tarihi hem de doğal mirasımızdır. Ne yazık ki bugün, bu tarihî ve doğal zenginlik büyük bir tehdit altındadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından el konulan park, bakımsızlığa terk edilmiştir. Ağaçlar sulanmamakta, altyapı çalışmaları nedeniyle kökleri açılmakta, üst kısımda bulunan beton santralının toz ve toprağıyla boğulmaktadır. Antakya halkının nefes aldığı, dinlendiği, çocukların oynadığı bu alan artık halka kapatılmış, şantiye sahasına dönüştürülmüştür. Zeytinliklerimizden sonra parkımız da işgal edildi. Ağaçlarımız kurumakta, yavaş yavaş yok edilmektedir. Antakya’nın yeşil hafızası silinirken, bu alanın gelecekte hangi amaçlarla kullanılacağı da belirsizdir. Biz, Antakya halkı olarak bu sessiz yok oluşa razı değiliz. Tarihi ve doğal güzelliğimiz olan Antakya Parkı’nı geri istiyoruz!”