Antalya açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 14 kişi öldü
Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında göçmenlerin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen nedenle battı. İlk belirlemelere göre 14 kişi öldü. Bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor. 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA-DHA
Finike açıklarında göçmenlerin bulunduğu tekne, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle battı.
Olayla ilgili bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
İlk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Olaya ilişkin 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.