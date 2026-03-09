Antalya açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı: 6'sı çocuk 14 kişi öldü

Antalya'da göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Finike açıklarında göçmenlerin bulunduğu tekne, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Olayla ilgili bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Olaya ilişkin 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Valilikte düzenlenen Şubat Ayı İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Basın Toplantısı'nda, Demre ilçesi Beymenek Mahallesi açıklarında saat 06.00 sıralarında, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu göçmenlere ait bir botun tespit edildiğini söyledi.

Sahil güvenlik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı öne sürülen botun, yaptığı yüksek süratli manevralar nedeniyle sahil güvenlik teknesine temas ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Göçmenlerden bir kısmı denize düşmüştür. Botta kalan düzensiz göçmenlerden bir kısmı ise acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyacak şekilde kıyıya ulaşmıştır. Sahile ulaşan 14 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerimizce yakalanmış ve 7 göçmen ise sahil güvenlik ekiplerimiz tarafından denizden sağ olarak kurtarılmış olup, ilk yardım ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılmıştır. Bahse konu olayda denize düşerek hayatını kaybeden 14 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır."

CENAZELER ADLİ TIBBA GÖNDERİLDİ

Olayda hayatını kaybeden 6'sı çocuk 14 göçmenin cenazeleri Finike Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cenazeler, burada yapılan ön otopsi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Olayda yaralanan göçmenlerden bazıları da tedavi işlemlerinin ardından taburcu edilerek ifadeleri alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.