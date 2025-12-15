Antalya- Alacak verecek tartışmasında 1 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Fatih Sokak'taki iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre E.K. aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.Y.'nin iş yerine gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.K. bıçakla M.Y.'yi yaralayıp kaçtı. Olayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan M.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan E.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Haber- Kamera: Erkan UYSAL/ALANYA, (DHA)-