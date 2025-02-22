Antalya - Apartman boşluğunda çıkan yangın korkuttu

ANTALYA'da 2 katlı apartmanın daire boşluğunda çıkan ve çatıya da sirayet eden yangın büyük paniğe neden oldu.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Beşkonaklılar Mahallesi 4418 Sokak üzerinde yer alan 2 katlı apartmanın daire boşluğunda bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Dairede oturanlar apartman boşluğunda kapılarının önünde alevleri görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederken, içeride birilerinin olduğunun belirtilmesi üzerine itfaiye ekibi yangın merdiveniyle bir kadını çıkardı. Ekipler, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla çatıda bulunan odunlara da sirayet eden yangını söndürürken, soğutma çalışmalarını da sürdürdü.

Yangın esnasında ev sahibi İsa Tektaş, eşi Zeynep Tektaş ve 2 aylık bebeği Meryem'i de alarak kendisini sokağa attı. Sağlık ekibi 2 aylık bebeği tedbir amaçlı ambulansa alarak kontrolünü sağladı. Yangında evden çıkartılan ismi öğrenilemeyen kadın ile çevredekilerin büyük korku yaşadığı görüldü. Ekipler yangının çıkışıyla ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)