ANTALYA Apartman dairesinde yangın çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürülürken, yangın anında evde bulunan yaşlı kadın ise dumandan etkilenerek tedaviye alındı.

Yangın saat 14.30 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda gerçekleşti. Apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken dairede hasar meydana geldi. Yangın sırasında evde bulan kimliği öğrenilemeyen yaşlı kadın ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kadın dumandan etkilendiği için sağlık ekiplerince tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.