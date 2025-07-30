Antalya Arkeoloji Müzesi halkındır, yıkılamaz

Oktay EVSEN

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Antalya Arkeoloji Müzesi için aldığı yıkım kararına karşı basın açıklaması düzenledi. Müzeye sahip çıkmak için toplanan grup, ‘‘Müze halkındır, yıkılamaz!’’ sloganıyla kararı protesto etti.

Müze önünde gerçekleştirilen eylemde grup adına açıklama yapan Devrim Mol amaçlarının sadece bir binayı savunmak değil, aynı zamanda kentin tarihini, kültürel hafızasını ve kolektif belleğini korumak olduğunu vurguladı.

Müzenin yalnızca mimari bir yapı değil; Antalya’nın kimliği, hafızası ve halkın geçmişle kurduğu bağın somut simgesi olduğunu belirten Mol 1964 yılında ulusal mimari yarışmayla inşa edilen müzenin, modern Türk müzeciliğinin öncülerinden biri olduğunu söyledi. Mol, müzenin mimari ve işlevsel özelliklerinin, 1988'de Avrupa Konseyi tarafından verilen “Yılın Müzesi” ödülüyle taçlandığını da sözlerine ekledi.

Mevcut sorunların binanın mimarisinden değil, bakım eksikliğinden kaynaklandığını savunan Mol, çatı akıntısı, sıva dökülmeleri ve alan yetersizliği gibi şikâyetlerin yıkımı değil, restorasyon ve profesyonel bir müzecilik anlayışını gerekli kıldığına dikkat çekti.

Açıklamada Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri'nin talepleri ise şöyle sıralandı:

• Yıkım kararı derhal durdurulmalı.

• Müze binası tescillenerek korunmalı ve güçlendirilmelidir.

• Yeni müze ihtiyacı varsa, bu yarışmayla ve şeffaf biçimde planlanmalıdır.

• Kültürel miras yönetimi tüm paydaşların katılımıyla yürütülmelidir.