Antalya Arkeoloji Müzesi'nin raporları paylaşılmadı

Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yıkımı gündemdeki yerini korurken, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şubesi sürece dair itirazlarını bir kez daha dile getirdi. İMO Antalya Şubesi 2. Başkanı Erman AydıN, 20 Mart’ta düzenlenen toplantıda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün müzenin “depreme dayanıksız ve depolama alanlarının yetersiz” olduğu gerekçesiyle yıkılacağını duyurduğunu hatırlattı.

Başından beri sürecin şeffaf yürütülmesini talep ettiklerini söyleyen Aydın, “Defalarca rapor istedik. Önce ‘rapor var’ denildi, sonra sadece beton basınç deney sonuçları gönderildi. Oysa bu veriler tek başına yeterli değil. Deprem performans analizi raporunu resmi yazılarla talep ettik ama bize ulaşan bir belge olmadı” dedi.

7 Ağustos’ta düzenlenen toplantıda Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sebahattin Aykaç’ın sahada yapılan bazı deney sonuçlarını paylaşarak yapının yıkılması gerektiğini savunduğunu aktaran Aydın, “O toplantıda da raporun bizimle paylaşılacağı söylendi. Aradan iki hafta geçti, hâlâ bize ulaşmadı. Buna karşın medyada, rapora ulaşıldığı ve müzenin çökmek üzere olduğu yönünde haberler yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“YIKIM KARARI ÇOKTAN ALINMIŞ”

Gelinen noktada yıkım kararının çoktan verildiğini belirten Aydın, “Meslek odaları ve STK’ların görüşü dikkate alınmamış, Antalya kamuoyu sürecin dışında bırakılmış, bilimsel veriler göstermelik sunumların arkasına itilmiştir” dedi. Aydın, yetkililerin “zaten daha iyi bir müze yapılacak” söylemiyle süreci basitleştirmeye çalıştığını belirterek, “Şeffaf olmayan, bilimsel verilerden yoksun ve toplumun fikrini yok sayan bir yönetim tarzı en baştan güvensizlik yaratmıştır” diye konuştu.

İMO Antalya Şubesi, açıklamasında şu soruları yineledi:

“-Var olduğu iddia edilen rapor neden hâlâ paylaşılmamaktadır?

-Mevcut müzenin korunarak güçlendirilmesi seçeneği neden masadan kaldırılmıştır?

-Kamuoyunun fikri neden yok sayılmaktadır?”

AKP’Lİ TAŞ’A TEPKİ

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, Antalya Müzesi’nin yıkımına karşı çıkan sivil toplum kuruluşlarını “istemezükçüler” olarak nitelendiren AKP Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş’a tepki gösterdi.

Akdoğan, “Marjinal gruplar, istemezükçüler olarak yaftalanıyoruz. Bunlar hoş ifadeler değil. Bizim gerekçelerimiz ortada. Bu gerekçelere yanıt vermek yerine ötekileştiren açıklamalar yapılmasını doğru bulmuyoruz” dedi. Müzenin yıkım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akdoğan, ilk yıkım kararının 2014’te alındığını, 2021 yılında ise karot örneklerinin alındığını hatırlatarak, “Biz müzenin deprem performans analizi yok dediğimizde, alelacele rapor hazırlanmaya başlandı. Hemen ardından da medyada müzenin döküldüğü, yıkıldığı, su aldığına dair haberler servis edildi” diye konuştu.

Müzenin depreme dayanıklı olup olmadığına ilişkin tartışmalara değinen Akdoğan, “Biz bu müzenin kesinlikle depreme dayanıklı olduğunu iddia etmiyoruz. Ancak bu bina güçlendirilebilir diyoruz. Meteoroloji binasının zemin etüdü B grubu çıkmıştı. Müzeninki ne? Bu rapor neden açıklanmıyor?” dedi.