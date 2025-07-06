Antalya Arkeoloji Müzesi’ne yıkım kararı

HABER MERKEZİ

Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yıkım kararına karşı kamuoyunda tepkiler büyüyor. Müze Çalışma Grubu’nun çağrısıyla Antalya Arkeoloji Müzesi önünde bir araya gelen yurttaşlar açıklama yaparak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yıkım kararının derhal geri çekilmesi ve müzenin restore edilerek korunması talep etti.

RESTORE EDİLMELİ

Müze Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Gül Işın, “Antalya Arkeoloji Müzesi yalnızca bir bina değil; Türkiye’nin ulusal mimari yarışması sonucu inşa edilen ilk müzesi, aynı zamanda özgün mimari kimliğiyle ulusal kültürel mirasımızdır. Müzeye ‘Yılın Müzesi’ ödülü verilmişti. Yapının yıkılmasının değil, kültürel işlevlerini koruyacak şekilde restore edilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 20 Mart 2025’te aldığı yıkım kararının ardından, 5 Haziran’da taşıma ve yıkım ihalesi yapıldığı hatırlatan Işın, “Henüz itiraz süreci tamamlanmamışken müze 8 Temmuz Pazartesi günü ziyarete kapatılacak. Yıkım kararının derhal ertelenmesi ve tüm uzmanların katılımıyla, yapının geleceğinin tartışılacağı bir çalıştay düzenlenmelidir” ifadelerini kullandı.