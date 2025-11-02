Antalya-Bariyere çarpan motosikletin sürücü hayatını kaybetti

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü Muhammed Dölek (27) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kemer ilçesi D-400 Karayolu Ulupınar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Muhammed Dölek’in virajda kontrolünü yitirdiği 67 ABJ 291 plakalı motosiklet, bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Dölek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammed Dölek, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

CENAZE AKSARAY'A GİTTİ

Antalya Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan Muhammed Dölek'in cenazesi, sabah saatlerinde ailesi tarafından teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında Dölek'in ağabeyi Hasan Dölek, bir arkadaşını omzuna başını koyarak gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorluk çeken ağabey, arkadaşları ve yakınları tarafından teselli edildi. Dölek’in cenazesi, defnedilmek üzere Aksaray'ın Eskil ilçesine götürüldü. (DHA)

Haber: Adem AKALAN- Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA (DHA)-