Antalya Barosu: Muhittin Böcek'in hayati sağlık sorunları gözetilerek serbest bırakılması anayasal ve insani gerekliliktir

Antalya Barosu'ndan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "İnsan Hakları Merkezince sürecin başından bu yana Muhittin Böcek ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, özellikle yapılan son görüşmelerde, Muhittin Böcek'in kronik, çoklu ve ağır nitelikli sağlık sorunlarının ceza infaz kurumu koşullarında yeterli şekilde izlenememesi ve hastalık seyrinin kötüleştiğine ilişkin bulgular dikkate alındığında, sağlık ve yaşam hakkına yönelik ihlalin gerçekleşme riskinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. " denildi.

Antalya Barosu'ndan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 05.07.2025 tarihinde tutuklanarak Antalya Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir. Muhittin Böcek'in kuruma sevkinden sonra kısa bir süre içinde sağlık sorunlarının ağırlaşması nedeniyle iki kez hastaneye kaldırılması ve mevcut sağlık durumunun ciddiyeti üzerine 24.07.2025 tarihli Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi toplantısında karar alınmış, Merkez Meclisinin 1 numaralı kararı uyarınca, İnsan Hakları Merkezi İç Yönetmeliği 23'üncü Maddesinde belirtilen yetki kapsamında resen harekete geçilmiştir.

Merkezce 29.07.2025 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede, Muhittin Böcek'in COVID-19 salgını döneminde 108 gün yoğun bakımda kalmasına bağlı olarak akciğerlerinde kronik rahatsızlığı ve astım bulunduğunu; 2025 yılı Mayıs ayında geçirdiği anjiyo işlemi nedeniyle kronik kalp rahatsızlığının devam ettiğini; ayrıca böbrek yetmezliği, hipertansiyon, diyabet hastalığı ve haricen muhtelif hastalıklarının da mevcut olduğunu beyan ettiği görülmüş; bu hastalıklara bağlı günlük 14 farklı ilaç kullandığı anlaşılmıştır.

"GÜNLÜK KULLANDIĞI İLAÇ SAYISININ 22 'YE YÜKSELDİĞİ VE UYKU APNESİ PROBLEMİ OLDUĞU ÖĞRENİLMİŞTİR"

Muhittin Böcek'in sağlık durumunun ciddiyeti ve cezaevi koşullarının mevcut rahatsızlıklarını olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle, Merkezce izlem ve gözlem faaliyetlerinin sürdürülmesine karar verilmiştir. Muhittin Böcek ile 21.11.2025 tarihinde yapılan ikinci görüşmede, süre gelen rahatsızlıklarının yanı sıra pankreasında problem yaşadığı ve günlük kullandığı ilaç sayısının 22 'ye yükseldiği ve uyku apnesi problemi olduğu öğrenilmiştir.

Muhittin Böcek ile 04.12.2025 tarihinde yapılan üçüncü görüşmede, mide rahatsızlığı nedeniyle endoskopi işlemi yapıldığını ve midesinden biyopsi için parça alındığını; alınan örneklerin sonuçlarının beklendiği anlaşılmıştır. Muhittin Böcek'in kronik ve ağır nitelikteki sağlık sorunları, düzenli ve kapsamlı sağlık hizmetine erişim ihtiyacı, ceza infaz kurumu koşullarının bu ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması ve hastalıklarının ilerleyici nitelik taşıması birlikte değerlendirildiğinde; Anayasa'nın 17'nci maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2'nci Maddesi ve Birleşmiş Milletler Mahpuslara Muameleye Dair Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Nelson Mandela Kuralları) kapsamında güvence altına alınan yaşam hakkı ve bağlantılı sağlık hakkının etkin biçimde sağlanmadığı yönünde ciddi bulgular görülmüştür.

"SAĞLIK VE YAŞAM HAKKINA YÖNELİK İHLALİN GERÇEKLEŞME RİSKİNİN YÜKSEK OLDUĞU SONUCUNA VARILMIŞTIR"

İnsan Hakları Merkezince sürecin başından bu yana Muhittin Böcek ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, özellikle yapılan son görüşmelerde, Muhittin

Böcek'in kronik, çoklu ve ağır nitelikli sağlık sorunlarının ceza infaz kurumu koşullarında yeterli şekilde izlenememesi ve hastalık seyrinin kötüleştiğine ilişkin bulgular dikkate alındığında, sağlık ve yaşam hakkına yönelik ihlalin gerçekleşme riskinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenlerle, Muhittin Böcek'in yaşadığı hayati sağlık sorunları gözetilerek serbest bırakılması anayasal ve insani bir gerekliliktir. Antalya Barosu olarak; hukukun üstünlüğü, insan onuru ve yaşam hakkı adına yetkili mercileri sorumluluk almaya ve daha fazla gecikmeksizin gerekli adımları atmaya davet ediyoruz."