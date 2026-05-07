Antalya Barosu'ndan meşaleli yürüyüş: Gülistan'ın, Rabia Naz'ın, Nadira'nın, Rojin'in hesabını kim verecek!

Antalya Barosu kuruluşunun 100'üncü yılı için yıkılmış Antalya Müzesi’nden Cumhuriyet Meydanı’na kadar 500'e yakın avukatın katıldığı meşalelerle Fener Alayı yürüyüşü düzenledi. Avukatlar ellerinde meşalelerle hukuksuzluklara, bağımsız savunmaya yönelen şiddete, öldürülen avukatlara ve antidemokratik uygulamalara tepki gösterdi. Yürüyüşün ardından Antalya Barosu Başkanı Av. Ali Çağdaş Bozaner konuşma yaptı.

Bozaner'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün burada sadece bir takvim yaprağının değişmesini, sadece bir kurumun yaş almasını kutlamıyoruz. Bugün burada, ellerimizde taşıdığımız bu fenerlerin aydınlığında, bir asırlık onurlu mücadelenin, bir asırlık bir direniş tarihinin ve hiç sönmeyen bir adalet inadının kararlı vurgusunu ve muhasebesini yapıyoruz. Yokluk içerisinde verilen Millî Mücadele’nin, ülkenin her bir yanında yakılan çoban ateşleriyle bir milletin uçurumun kenarından dönüşünün, yeniden doğuşunun simgesi Kurtuluş Savaşı’nın Mustafa Kemal Paşa liderliğinde zaferle taçlanmasının ardından, bir daha soyulmamak, bir daha o günleri yaşamamak adına Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyet’i kurdu. Genç Cumhuriyet’in dünya sahnesinin onurlu bir merhalesinde yer almak için inançla, kararlılıkla, akıl ve bilimle başlattığı kollektif kalkınmasının en önemli aşamalarından biri hukuktu. Genç Cumhuriyet, hukukun en temel öznelerinden avukatlığa da ayrı bir önem ve değer verdi. Hatta denilebilir ki Türkiye’de avukatlık mesleğini kuran, onu layık olduğu mevkiye çıkaran millî iradedir, Cumhuriyet rejimidir.

Antalya Barosu, 1926’dan 2026’ya uzanan bu asırlık köprüde, bir meslek örgütü olmanın çok ötesinde, bu kentin vicdanı, bu ülkenin hukuk kalesi ve demokrasinin uzlaşmaz bir savunucusu olmuştur. Tarihin en karanlık dönemlerinden en aydınlık umutlarına kadar Antalya Barosu’nun izi, mücadelesi, kavgası ve kararlılığı mevcuttur. Bu azim, cesaret ve kararlılık, ardımızda bıraktığımız yüz yılın en başat karakteristiğini oluşturmaktadır. Bizim tarihimiz sadece tozlu dosyalardan, resmi mühürlerden ibaret değildir. Bizim tarihimiz; bedel ödeyenlerin, eğilmeyenlerin ve karanlığın en koyu anında bile yoksulların ve yoksunların hukuku için haykıranların tarihidir. Bizim tarihimiz, bir halkın demokrasiye duyduğu ümit ve inancın en derin taşıyıcılığını üstlenmiştir. Bu Baro, Cumhuriyetin ne kadar büyük zorluklarla inşa edildiğinin tanıklığını yapmış, onun kabuklarını kırma ve dünya sahnesine çıkma heyecanını birlikte yaşamış, özünü bu mücadelenin içinden almış ve onun ilke ve değerlerini bugünlere taşımıştır.

Sivas Katliamı’nda içimize düşen ateşle faillerden hesap sormak için de vardık. 24 Ocak 1993’te o alçak suikastla araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu katledildiğinde Antalya Barosu, cübbeleriyle Ankara’ya akan o devasa insan selinin de içindeydik. Basının "Bu bir cenaze değil, bir silkiniş" diye manşet attığı o gün bizler de laik, bağımsız ve demokratik Türkiye ideali için Mumcu’nun kırık gözlüğünü, susmayan kalemini devraldık. Her bir faili meçhulün, yitip giden her bir aydınımızın izini sürdük. Biliyorduk ki insan sadece söylediğinden değil, sustuklarından da sorumludur ve böyle bir toplumda önemli olan mezar taşı gibi suskunluk timsali olmamaktır.

Haksızlığın kimden geldiğine bakmadan, mağdurun, mazlumun mahallesini sorgulamadan hakkın ve hukukun yanında yer aldık.

Bugün Gülistan Doku nerede demek için,

Rabia Naz Vatan için adalet demek üzere,

Nadira Kadirova’ya ne oldu diye,

Burak Oğraş’ın, Rojin Kabaiş’in hesabını kim verecek diye haykırmak adına da toplandık!

Görevini yaptığı için görevi sebebiyle tutuklu bulunan meslektaşımız Mehmet Pehlivan, öldürülen Zekeriya Polat ve Hatice Kocaefe için de buradayız. Zira Avukat Selçuk Kozağaçlı’ya yapılan haksızlıklara da karşı çıktık, Anayasa Mahkemesi kararları hiçe sayılarak vekilliği düşürülen ve hala serbest bırakılmayan Can Atalay’ın da yanında yer aldık.

Çünkü adaletsizlik neredeyse, biz oradaydık. Doğa talan edilmesin diye, güçlüler çocuklara imtiyazlı şiddet uygulayamasın diye! Hesabı sorulmayan tek bir suç, anayasal hakkını kullandığı için tutuklanan tek bir yurttaş kalmasın diye. Akbelen'de olduğu gibi Esra Işık’lar tutuklanmasın diye. Bizler sadece hukukla değil, tüm zihinsel ve bedensel emeğimizle, sanatımızla, kalemimizle, müzikle de direndik."