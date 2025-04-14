Antalya Belediye Başkanı kim ve Antalya hangi partide? 31 Mart 2024 Antalya seçim sonuçları

31 Mart 2024 seçimleri sonrası Antalya'nın belediye başkanı kim oldu ve yüzde kaç oy aldı? Antalya'da hangi parti birinci oldu ve Antalya hangi partide? Tüm detaylar şöyle:

ANTALYA BELEDİYE BAŞKANI KİM VE NERELİ?

Antalya'nın belediye başkanı Muhittin Böcek'tir. Muhittin Böcek, 25 Ekim 1962'de Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde doğdu. 8 Nisn 2019 yılından beri Antalya'nın belediye başkanıdır.

31 MART 2024 ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI

Antalya'da 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP'nin adayı Muhittin Böcek, oyların yüzde 48,7'sini alarak belediye başkanı seçildi. AKP'nin adayı Hakan Tütüncü yüzde 40,02 ile ikinci, DEM Parti'nin adayı Kemal Bülbül ise yüzde 3,1 oyla üçüncü sırada kaldı.