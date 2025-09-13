Antalya - Beslenme çantasında 'soğuk zincir bozulma' riski

GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, okulların açılmasıyla öğrencilerin beslenme çantalarındaki en büyük riskin soğuk zincirin korunmaması olduğunu söyledi. Manavoğlu, "Hayvansal protein içeren gıdalar uygun şartlarda taşınmazsa bakteri üremesi çocukların sağlığını tehdit edebilir" dedi.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, çocukların okulda yeterli ve dengeli beslenmesi için beslenme çantası hazırlamanın önemini vurguladı. Manavoğlu, "Çocuğumuzun ne yiyip içtiğini bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Karbonhidrat, protein, yağ ihtiyacını sağlıklı gıdalarla karşılamalıyız. Mutlaka bir meyve, süt veya ayran, kepekli ekmek gibi seçenekler bulunmalı" dedi. Çocukların evden beslenme çantası getirmesinin son derece normal olduğunu vurgulayan Manavoğlu, "Bugün birçok öğretmen, çalışan ve profesyonel de yanında öğle yemeğini götürüyor. Bu konuda çocukların utanmasına gerek yok. Çantaya kuru yemiş, meyve ve su eklemek sağlıklı bir alışkanlık olacaktır" diye konuştu.

Beslenme çantalarında en ciddi tehlikenin soğuk zincirin korunmaması olduğuna dikkati çeken Manavoğlu, "Özellikle hayvansal protein içeren gıdalar uygun koşullarda saklanmazsa, bakteri üremesi hızlanıyor. Bu mikroorganizmalar, ishalden felce, hatta ölüme kadar gidebilecek ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Soğuk sandviçler mutlaka buz aküsüyle taşınmalı" diye konuştu.

Hazır meyve suları ve paketli gıdaların da risk taşıdığını belirten Manavoğlu, "Gazlı içecekler, yüksek şeker içeren paketli ürünler anlık enerji verse de uzun vadede fayda sağlamıyor. Meyve suyu tercih edilecekse mutlaka yüzde 100 meyve suyu olmalı. Ailelerin gıda okuryazarlığını geliştirmesi gerekiyor" dedi.

BESLENME, GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Çocuğun anne karnından itibaren doğru beslenmesinin ilerideki sağlık durumunu ve yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini söyleyen Manavoğlu, "Beslenme sadece bugünü değil, çocuğun gelecekteki hastalık risklerini, ilaç ihtiyacını, psikolojik durumunu ve hatta IQ seviyesini belirliyor. Siz anne karnındaki çocuğu doğru besler, bebeklik ve çocukluk döneminde de beslenmesini doğru takip ederseniz o çocuğun ülkeye katma değeri paha biçilemez olacaktır. O yüzden biz hep şunu söylüyoruz okullarda, özellikle ihtiyaç sahibi çocukların olduğu okullarda en azından ücretsiz bir öğün beslenme ve su talep ediyoruz" diye konuştu. (DHA)

Haber: Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA, (DHA) -