Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek duyurdu: "Doyran HES projesi iptal edildi"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesapları üzerinden, Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde yapılması planlanan HES projesinin iptal edildiğini açıkladı.

Başkan Böcek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'KENTİMİZİN VE DOĞAL YAŞAM ALANLARIMIZIN GELECEĞİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

"Sevgili hemşehrilerim, bugün sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Doyran Mahallemizde yapılması planlanan, doğamız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek Hidroelektrik Santral (HES) projesi, Büyükşehir Belediyemizin yoğun çabaları ve halkımızın kararlı duruşu sayesinde iptal edilmiştir. Bu karar, sadece su kaynaklarımızın değil, aynı zamanda geleceğimizin de korunması adına büyük bir kazanımdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, ÇED başvuru sürecinde sunduğumuz detaylı analizler ve bilimsel gerekçeler doğrultusunda, çevreye zarar verebilecek bu projeye karşı duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyduk. Doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik kararlılığımız ve halkımızın haklı taleplerine kulak vererek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yaptığımız girişimlerle bu iptali sağladık. Bu süreçte yanımızda olan Doyran halkımıza, doğaseverlere ve tüm çevre dostlarına yürekten teşekkür ederim. Antalya'nın doğasını ve kaynaklarını korumak için verdiğimiz mücadele, sizlerin desteğiyle her zamankinden daha güçlü sürecek. Hep birlikte, kentimizin ve doğal yaşam alanlarımızın geleceğini korumaya devam edeceğiz."