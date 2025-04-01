Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, İmamoğlu için imza kampanyasına katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için imza kampanyasına katıldı.

Başkan Böcek, “İnşallah aydınlık güzel günleri hep birlikte göreceğiz” dedi.

Başkan Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri ve parti örgütüyle bir araya geldi. CHP İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantı sonrasında Başkan Böcek, CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısıyla “Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum” sloganıyla başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

Başkan Böcek, Antalya’dan Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu için güçlü bir imza desteğinin olacağını belirterek, “Hak, hukuk, adalet için Ekrem İmamoğlu Başkanımız için, Cumhurbaşkanı adayımız için ilk imzamızı il başkanlığımızda, il başkanımız, milletvekillerimiz ve partililerimizin huzurunda atmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah aydınlık güzel günleri hep birlikte göreceğiz. Hayırlı olsun” diye konuştu.