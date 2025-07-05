Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, tutuklama talebiyle sevk edildi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Gözaltındaki Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Muhittin Böcek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülmüştü.
Böcek, savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte gözaltına alınan eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.