Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili belli oldu
'Rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerine Başkanvekilliği görevine CHP'li Meclisi Üyesi Büşra Özdemir seçildi.
Kaynak: DHA
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği görevine CHP'li Büyükşehir Meclisi Üyesi Büşra Özdemir seçildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandı.
Böcek'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkanvekilliği için seçim yapıldı.
Yapılan seçimde, CHP'li Büyükşehir ve Kepez Belediye Meclisi Üyesi avukat Büşra Özdemir, başkanvekili seçildi.