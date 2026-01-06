Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında can dostların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalıştı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2025 yılı boyunca sahiplendirme, kısırlaştırma ve tedavi hizmetleriyle sahipsiz can dostların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürdü.

Kirişçiler Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2025 yılı boyunca sahipsiz can dostlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için yoğun çaba harcadı. Merkezde sahiplendirme, kısırlaştırma ve tedavi hizmetleri aralıksız sürdürüldü.

Binlerce hayvana tedavi ve rehabilitasyon

Bakımevinde yürütülen çalışmalar kapsamında yüzlerce hayvan yeni yuvasına kavuşurken, kontrolsüz çoğalmanın önüne geçmek amacıyla binlerce kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi. Bakımevinde ayrıca sağlık sorunu bulunan hayvanların tedavi ve rehabilitasyon süreçleri veteriner hekimlerin gözetiminde yürütülerek, ihtiyaç duyan can dostlarına cerrahi müdahaleler de uygulandı.

Yeni yuvalara uzanan destek

Bakımevinde 2025 yılı içerisinde sahiplendirme çalışmalarına ağırlık verildi. Bu kapsamda 578 köpek ve 146 kedi sıcak bir yuvaya kavuştu. Bakımevinde yürütülen sahiplendirme çalışmalarıyla, sahipsiz hayvanların kalıcı yuvalara geçişi sağlanırken, barınaktaki bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin daha etkin şekilde sürdürülebilmesine de imkan oluşturuluyor.

Kısırlaştırma ile kalıcı ve sürdürülebilir çözüm

Sokak hayvanlarıyla ilgili kalıcı çözümün temel adımlarından biri olan kısırlaştırma çalışmaları da yıl boyunca planlı şekilde sürdürüldü. Bakımevinde 2025 yılı içinde bin 329 köpek ve 2 bin 450 kedi kısırlaştırılarak toplam 3 bin 779 sahipsiz hayvanın kısırlaştırma işlemi tamamlandı. Böylece hem hayvanların daha sağlıklı koşullarda yaşamaları hem de kontrolsüz çoğalmanın önlenmesi hedefleniyor.

Tedavi ve cerrahi müdahalelerle yaşam kalitesi artırıldı

Bakımevinde yalnızca sahiplendirme ve kısırlaştırma değil, tedavi hizmetleri de yılın önemli başlıkları arasında yer aldı. Veteriner hekimlerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2025 yılında 85 köpek ve 193 kediye cerrahi müdahale uygulanarak toplam 278 hayvanın tedavi süreci operasyonlarla desteklendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanların sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesiyle birlikte, rehabilitasyon süreçlerini de sürdürdü.