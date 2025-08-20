Antalya Büyükşehir Belediyesi, 837 milyon TL’lik yatırımla Konyaaltı'nın altyapısını yeniliyor

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, hızla artan nüfus ve yoğun göçün etkisiyle büyüyen Konyaaltı ilçesinin içme suyu ihtiyacını güvence altına almak için bugüne kadar toplam 837 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi. İlçede hem mevcut altyapı yenileniyor hem de su kayıplarını en aza indirmek için modern teknolojiler hayata geçiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Konyaaltı’nın 39 mahallesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçme suyu altyapısı olmayan bölgeler ile altyapısı ekonomik ömrünü tamamlayan alanlarda kapsamlı yenileme çalışmaları yapılıyor.

ASAT, 2019–2025 yılları arasında Konyaaltı ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli projelere imza attı. Bu dönemde ilçeye toplam 837 milyon 275 bin 996 TL tutarında içme suyu yatırımı gerçekleştirildi. Yatırımlar sayesinde eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar yenilenirken, yeni yerleşim alanlarının da içme suyu ihtiyacı karşılandı. Ayrıca bu süreçte altyapısı olmayan bölgeler de içme suyu şebekesine dahil edilerek, ilçede kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti sunulması sağlandı. Yapılan çalışmalar, Konyaaltı’nın altyapı standardını yükselterek uzun vadeli bir içme suyu güvenliği oluşturdu.

570 milyon TL'lik altyapı projesi tamamlandı

ASAT tarafından Konyaaltı’nın Hurma, Liman, Uncalı ve çevre mahallelerini kapsayan 570 milyon TL’lik içme suyu altyapı yatırımı tamamlandı. Proje kapsamında 6 bin 500 metre içme suyu şebeke hattı, 50 bin metre abone hattı ve 6 bin 500 metre isale hattı düktil borularla yenilendi. Ayrıca bölgede su temin kapasitesini artırmak amacıyla 12 adet yeni içme suyu sondaj kuyusu açıldı. Bu sayede artan nüfus ve yaz aylarındaki yoğun su tüketimi sorunsuz karşılanacak.

ASAT’ın Konyaaltı’nda planladığı yatırımlar arasında “Yaylalar Yeni İçme Suyu Hattı ve Mevcut İçmesuyu Hattı Yenileme Yapım İşi” projesi öne çıkıyor. Bu proje kapsamında 300 milyon TL’lik ek yatırım hayata geçirilecek. Aynı zamanda Boğaçay İçme Suyu Tesisi’nin yenilenmesi için de 58 milyon TL’lik bir proje planlanıyor. Böylece ilçenin hem şehir merkezi hem de yaylalarındaki su altyapısı güçlendirilmiş olacak.

SCADA ve saha operasyonlarıyla kayıp kaçağa karşı mücadele

ASAT, yatırımların yanı sıra SCADA otomasyon sistemi ve saha operasyonlarıyla da Konyaaltı’nda kayıp-kaçak oranını en aza indiriyor. Ana şebekeden abone hattına kadar tüm su hareketleri SCADA ile anlık takip ediliyor, olası arızalar ve kaçaklar hızlıca tespit edilerek müdahale ediliyor. Bu sayede hem su israfı önleniyor hem de abonelere kesintisiz hizmet sunuluyor.