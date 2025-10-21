Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Merkezi, 65 yaş üstü vatandaşların sosyal buluşma noktası oldu

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Aktif Yaşlı Merkezi, 65 yaş üstü vatandaşlara aktif, üretken ve sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor. Katılımcılar, merkezde hem arkadaşlık ilişkileri kuruyor hem de ortak ilgi alanlarında buluşarak keyifli zaman geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Merkezi’ne üye olan tüm vatandaşlar için resimden müziğe, el sanatlarından spora kadar pek çok farklı ücretsiz atölye düzenleniyor. Üyeler yeni deneyimler kazanırken, kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Merkezde yalnızca sosyal etkinlikler değil, aynı zamanda sağlık ve bilinçlendirme faaliyetleri de öne çıkıyor. Psikoloji ve yaşlı sağlığı üzerine bireysel danışmanlık hizmetleri, katılımcıların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

"Çeşitli kurslarımız ve bireysel hizmetlerimiz mevcut"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Merkezi’nde psikolog olarak görev yapan Ayben Şahinsoy, merkezin çok yönlü olduğuna vurgu yaparak, "Alzheimer, demans ve parkinson gibi özel rahatsızlıkları olmayan, akli dengesi yerinde olan yaşlılarımıza burada hizmet veriyoruz. Çeşitli kurslarımız ve bireysel hizmetlerimiz mevcut. Bu kurslar yaşlıların gelişimini destekleyen, ince motor becerilerini kaybetmemelerine yönelik özel seçilen kurslardır. Satranç, zeka oyunları, resim, ahşap boyama, el sanatları, spor, halk oyunları gibi çok yönlü derslerimiz ücretsiz olarak veriliyor" dedi.

"Kendimi burada özgür ve değerli hissediyorum"

Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan Aktif Yaşlı Merkezi’nden memnun olduğunu belirten üye Kamet Gençoğlu ise "Burayı çok beğeniyorum. İngilizce ve halk oyunları derslerine geliyorum. Kendimi burada özgür ve değerli hissediyorum. Personel oldukça güler yüzlü ve sıcakkanlı karşılıyorlar. Arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz. Sıcak çayımız ve suyumuz var. Büyükşehir’e ve personellerine bizi biz yaptığı için sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Herkese de tavsiye ediyorum"

3 yıldır düzenli olarak Aktif Yaşlı Merkezi’ne gelen Salih Çakar da "Buraya geldiğimden beri kendimi çok mutlu hissediyorum. Belli bir yaştan sonra, böyle bir yerde İngilizce dersi almak, yeni dostluklar, arkadaşlıklar edinmek benim için çok faydalı. Belki dışarıda bunun için cebimden para vermem gerecekti ama şu an Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başvuru yapmak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların, kimlik kartlarıyla birlikte merkeze giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Psikolog ve gerontolog ile yapılan görüşmenin ardından bilgileri alınan vatandaşların kayıtları tamamlanıyor. Kayıt olan üyeler, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında istedikleri derslere katılabiliyor.