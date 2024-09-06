Antalya Büyükşehir Belediyesi barınağındaki 642 kedi ve köpek sahiplendirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, bakımları ve aşıları yapılan 642 kedi ve köpeğin sahiplendirildiğini duyurdu.

1160 kedi ve köpek ise sahiplendirilmeyi bekliyor.

Söz konusu merkezde görevli veteriner hekim Ünzile Kaya, son zamanlarda sahiplenme için çok sayıda vatandaşın merkezi ziyaret ettiğini ve bundan mutlu olduklarını belirtti.

"SATIN ALMAYIN, SAHİPLENİN"

Merkeze gelen getirilen sahipsiz hayvanların bütün tedavilerini ve kısırlaştırma işlemlerini yaptıklarını kaydeden Kaya, şunları kaydetti:

"Sahipsiz hayvanları bir süre gözetim altında tutup genel durumlarına baktıktan sonra sahiplendirme kısmına alıyoruz. Rehabilitasyon süreci biten hayvanlarımız burada sahiplenilmeyi bekliyor. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımızın 18 yaşından büyük olması ve kimlik kartıyla gelmesi yeterli. Artan sahiplenme sayısı bizi memnun ediyor. Daha da artmasını umuyorum. Tüm vatandaşlarımızı sahiplendirme için buraya bekliyoruz. Böylelikle bu güzel kedi ve köpeklerimize yeni yuvalar bulabiliriz. Satın almayın, sahiplenin."

Akdeniz Hayvan Severler Derneği Kurucusu Berrin Özkan​​​ da ​​​​dernek adına 13 köpeği sahiplendikleri ifade etti.