Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk ve rüşvet” soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz ile bir belediye çalışanı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından sabah saatlerinde Antalya'da operasyon düzenlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz ve belediyede çalışan Buse K. gözaltına alındı.
Cem Oğuz ve Buse K., İstanbul'a götürüldü.
Dün de Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem'de görevli, tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyinin damadı Yasin Yellice gözaltına alınarak, İstanbul'a götürülmüştü.
Yellice sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanmıştı.