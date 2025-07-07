Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Güncel
  • 07.07.2025 20:31
  • Giriş: 07.07.2025 20:31
  • Güncelleme: 07.07.2025 20:41
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
FOTOĞRAF: depophotos

İçişleri Bakanlığı, 5 Temmuz'da tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI" başlıklı bir metin yayımladı.

X sosyal medya platformundan yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK,

Hakkında "Rüşvet Alma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 05.07.2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BirGün'e Abone Ol