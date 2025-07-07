Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, 5 Temmuz'da tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI" başlıklı bir metin yayımladı.

X sosyal medya platformundan yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK,

Hakkında "Rüşvet Alma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 05.07.2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."