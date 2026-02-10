Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Çoban Haritası Projesi" ile 508 çobana destek oldu

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 2023 yılında küçükbaş hayvan üretiminin sürdürülebilmesi için başlattığı "Çoban Haritası Projesi" büyüyerek devam ediyor. 3 yılda Elmalı, Korkuteli ve Konyaaltı’nda 54 yaylada çalışma yapan ekipler, 508 çobanın konumlarını haritalandırdı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yayla ve kırsal bölgelerde hayvancılığı desteklemek, sürdürmek ve geliştirmek amacıyla başlattığı "Çoban Haritası Projesi" kapsamında 3 yılda önemli adımlar attı. 2023 yılında başlanan proje ile Elmalı Korkuteli ve Konyaaltı ilçelerinde toplamda 54 yaylada çalışma gerçekleştiren ekipler, 508 çobana ulaşarak yazlık yaylaklarının konumlarını haritalandırdı.

Küçükbaş hayvan üretiminin korunması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesini hedefleyen projede çobanlarla anket çalışmaları yapılarak ihtiyaç ve talepleri belirleniyor. Önleyici veterinerlik hizmeti ile birlikte hayvanların kontrol ve muayeneleri de yapılıyor. Hayvanlara mineral desteği sağlanması amacıyla 3 yılda toplam 4 bin 518 yalama taşı desteğinde bulunuldu. Büyükşehir Çoban Haritası Projesi’ni farklı ilçelere taşıyarak hayvancılığa desteklerini sürdürecek.