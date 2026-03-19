Antalya Büyükşehir Belediyesi davası: 3 kişi hakkında yakalama kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada tahliye edilen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın dün görülen duruşmasında Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluğunun devamına, İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın ise yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

Savcılık, mahkemenin verdiği ara karara itiraz etti.

Üst mahkemenin itirazı kabul etmesi sonrası İlker Arslan, Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

NE OLMUTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

702 sayfalık iddianamede; 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verilmişti.

İddianamede, bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirme yapılmıştı.

İddianamede; Muhittin Böcek'in 'İcbar suretiyle irtikap, Haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması', eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve haksız mal edinme', Mustafa Gökhan Böcek'in 'Yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' ile 'Nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme' ve 'Suçu meslek edinen kişi' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz yargılanan Zuhal Böcek ve Zeynep Kerimoğlu hakkında ise 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlamasından ceza talep edilmişti. 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.