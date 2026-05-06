Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen ancak ameliyat olduğu için gözaltı işlemi gerçekleştirilemeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer taburcu edildi.

Gözaltına alınan Tuncer, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

Cansel Tuncer'in savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Bugün adliyeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.