Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantası açıyor

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları sağlıklı, kaliteli ve ucuz yemekle buluşturacak Kent Lokantası'nı hizmete açıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez ilçesinde hizmet verecek ilk Kent Lokantası, 4 çeşit sıcak yemekten oluşan menüsüyle 90 TL’den hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirecek yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar, öğrenciler ve emeklilere yönelik, uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli yemek hizmeti sunacak Kent Lokantası’nı hayata geçiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilecek Kent Lokantası, Kepez ilçesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi üzerinde, Sur Yapı 100. Yıl Parkı içerisinde hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi, proje ile dışarıda yemek yiyemeyen yurttaşlara destek olmayı hedefliyor. Büyükşehir, ilerleyen günlerde, şehrin farklı noktalarında yeni Kent Lokantaları açmayı planlanıyor.

"4 çeşit sıcak yemek 90 TL’den sunulacak"

EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, "Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerini, Muhittin Böcek Başkanımızla birlikte, Antalya’da birçok defa gördük. Halk Ekmek, halk mama, halk süt, sosyal tesisler ve plajlar gibi birçok projeyi hayata geçirdi. Buna şimdi bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’mizin içinde bulunduğu ekonomik durum belli. İnsanlarımız, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Hijyenik ve uygun ekonomik koşullarda hizmet verecek Kent Lokantamızda hafta içi her gün 4 çeşit sıcak yemek 90 TL’den vatandaşımızla sunulacak. Kent Lokantamız şimdiden hayırlı olsun" dedi.