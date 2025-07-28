Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantası sayısını artırıyor

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı yemekle buluşturacak Kent Lokantası sayısını artırıyor. Kepez ilçesinde hizmet verecek ikinci Kent Lokantası, dört çeşit menüsüyle Antalyalılara hizmet vermek için gün sayıyor.

Ekonomik zorlukların arttığı, temel ihtiyaçlara erişimin her geçen gün daha da zorlaştığı bu dönemde, Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara uygun fiyatlı, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla Kent Lokantası sayısını ikiye çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde Kepez ilçesi Sur Yapı bölgesinde hizmete açılan ilk Kent Lokantası’nın ardından, şimdi de Güneş Mahallesi’nde ikinci Kent Lokantası vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Güneş Mahallesi’nde açılacak ikinci Kent Lokantası ile ilgili konuşan EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, “Lokantamızın temel amacı dar gelirli vatandaşlarımıza ve öğrencilere daha fazla destek olabilmek. EKDAĞ olarak sosyal tesislerimizde hijyen, iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın cebinden çok, sağlıklı ve hijyenik koşullarda pişirilen yemekleri sunmayı önemsiyoruz” dedi.

Aydın, Güneş Mahallesi Kent Lokantası’nın 90 kişilik kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “30 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00’de yemek servisine başlayacağız. Vatandaşlarımıza ekonomik, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yemek hizmeti sunmaktan ve Başkanımızın talimatlarını yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm Antalyalıları açılış gününde lokantamıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.