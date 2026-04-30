Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çifte operasyon: Böcek'in gelini ve 34 görevli gözaltında

Antalya’da sabah saatlerinde iki ayrı operasyon düzenlendi.

İlk operasyon Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapıldı. Soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aynı saatlerde, bu dosyadan bağımsız başka bir soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

MUHİTTİN BÖCEK DE GÖZALTI LİSTESİNDE YER ALDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek de yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi özel kalem biriminde çalışan K.K. ile belediyenin Kumluca Koordinatörü K.K.T., asayiş şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların sayısının daha fazla olduğu bilgisi de paylaşıldı. Kumluca Koordinatörü K.K.T.’nin daha önce belediye iştiraklerinden Sosyal A.Ş.’de görev yapmış olması, hafriyat soruşturmasına ilişkin iddiaları yeniden gündeme getirdi.

ZUHAL BÖCEK VE 2 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARAR

Eş zamanlı olarak bu operasyondan bağımsız bir başka operasyon daha gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in de bulunduğu 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp, görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve ailesini hedef alan ve aile tarafından kendilerine ait olmadığı beyan edilen görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulması tepkilere neden olmuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek söz konusu görüntülerin dolaşıma sokulması hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.