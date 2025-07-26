Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 2 kişi tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartı ve ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya ve bilgi işlem destek çalışanı Halil K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Temuçin'in, ifadesinde iş insanlarından Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfına bağış yapılmasını istediklerini kabul ettiği, Tuncay Kaya'nın ise bu yöndeki suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Halil K. ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Hakimlik, Serkan Temuçin ve Tuncay Kaya'nın "irtikap" suçundan tutuklanmasına, Halil K'nin ise adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada, Aksu ilçesi Altıntaş mevkisindeki inşaatlara imar ve iskan verilmesi için müteahhitlerden rüşvet aldıkları ve aracılık ettikleri iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya ve bilgi işlem destek çalışanı Halil K. eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.