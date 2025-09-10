Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 17 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon daha düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Şu ana kadar haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 17'sinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Ayrıntılar gelecek...

***

NE OLMUŞTU?

Antalya Başsavcılığı'nın başlattığı ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, oğlu Gökhan Böceği’n ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek 5 Temmuz’da tutuklanmış, eski gelini Z.K.’yse yurt dışı çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek, kararın ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de 20 Ağustos’ta tutuklanmıştı.